ABD'nin Mısır endişesi sürüyor: Geri çekmeyi planlıyor

AA 14 Eylül 2021 Salı 19:36 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 19:36

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'nun haberine göre, Biden yönetimi Mısır'a yapılan bazı askeri yardımları geri çekmeye hazırlanıyor.

Politico'ya konuşan konuya yakın kaynaklar, yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki şartlı askeri yardımların 130 milyon dolarlık kısmının, Mısır'daki insan hakları ihlalleri iddialarından doğan endişe dolayısıyla geri çekileceğini kaydetti.

Askeri yardımların 170 milyon dolarlık kısmının Mısır'a verilmeye devam edileceğini kaydeden kaynaklar, 130 milyon dolarlık kısım için Mısır'dan belirli insan hakları standartlarının karşılanmasının isteneceğini belirtti.

Konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığından henüz resmi bir açıklama gelmedi.