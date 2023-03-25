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Dünya

ABD'nin Mississippi eyaletindeki felakette 23 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Mississippi eyaletini vuran hortum ve güçlü gök gürültülü fırtınalar nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 18:31 - Güncelleme:
ABD'nin Mississippi eyaletindeki felakette 23 kişi hayatını kaybetti
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Mississippi Acil Durum Yönetimi Ajansından yapılan açıklamada, hortum ve fırtınalar sebebiyle aralarında bir baba ile kızının da bulunduğu en az 23 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ajansın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ölü sayısı doğrulanarak "düzinelerce kişinin yaralandığı ve 4 kişinin kayıp olduğu" kaydedildi ve "Maalesef bu rakamların artması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Mississippi Valisi Tate Reeves de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hortumdan etkilenenler için tıbbi desteği etkinleştirdiklerini, ambulans ve diğer acil durum araçlarını artırdıklarını belirterek, arama ve kurtarma faaliyetlerinin aktif şekilde yürütüldüğü bilgisini verdi.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), afet öncesi, eyaletin "Rolling Fork bölgesine doğru ilerleyen bir kasırga" konusunda uyarı paylaşmış, "Hayatınızı korumak için hemen saklanın." ifadesine yer vermişti.

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