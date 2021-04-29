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Dünya

ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan 114 yaşındaki kadın ülkenin en yaşlı kişisi oldu

ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan 114 yaşındaki Thelma Sutcliffe'nin, ülkenin en yaşlı kişisi olduğu bildirildi.

AA29 Nisan 2021 Perşembe 09:59 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 10:03
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Gerontoloji Araştırma Grubu'na göre, 17 Nisan'da Kuzey Carolina eyaletindeki 115 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesinin ardından Sutcliffe, ülkenin eş yaşlı kişisi olarak belirlendi.

Sağlık yetkilileri, 1 Ekim 1906'da dünyaya gelen Sutcliffe'nin işitme ve görme duyularının zayıflamasına karşın akıl sağlığının yerinde olduğunu kaydetti.

Yetkililer, 114 yaşındaki kadına ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulandığı ve rutin sağlık kontrollerinin yapıldığını belirtti.

Ayrıca, yetkililer, Sutcliffe'nin salgının ardından yapmayı en çok istediği şeyin, arkadaşlarıyla birlikte yemek yemek olduğunu aktardı.

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