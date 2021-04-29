ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan 114 yaşındaki kadın ülkenin en yaşlı kişisi oldu

AA 29 Nisan 2021 Perşembe 09:59 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 10:03

Gerontoloji Araştırma Grubu'na göre, 17 Nisan'da Kuzey Carolina eyaletindeki 115 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesinin ardından Sutcliffe, ülkenin eş yaşlı kişisi olarak belirlendi.

Sağlık yetkilileri, 1 Ekim 1906'da dünyaya gelen Sutcliffe'nin işitme ve görme duyularının zayıflamasına karşın akıl sağlığının yerinde olduğunu kaydetti.

Yetkililer, 114 yaşındaki kadına ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulandığı ve rutin sağlık kontrollerinin yapıldığını belirtti.

Ayrıca, yetkililer, Sutcliffe'nin salgının ardından yapmayı en çok istediği şeyin, arkadaşlarıyla birlikte yemek yemek olduğunu aktardı.

