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Dünya

ABD'nin New Jersey eyaletinde 1 Türk koronavirüsten hayatını kaybetti

ABD'nin New Jersey (NJ) eyaletinde bir Türk vatandaşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

AA26 Mart 2020 Perşembe 07:03 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 07:29
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New Jersey’in Paterson şehrinde ikamet eden ve kimliği açıklanmayan 70 yaşındaki Türk vatandaşının, yarın sabah kılınacak cenaze namazının ardından Paterson yakınlarındaki Totowa mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde salı günü yine Türk toplumunun yoğun yaşadığı Allentown kasabasında bir Türk kadın vatandaşın vefat ettiği öğrenilmişti, B.G. adlı 44 yaşındaki kadının 2 hafta önce pozitif çıkan test sonuçlarından sonra geçen hafta hastanede tedavi altına alındığı bilgisi yakınları tarafından paylaşılmıştı.

Öte yandan, Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Paterson şehrinde ayrıca en az 5 Türk vatandaşının da Kovid-19 teşhisi ile hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Yaşlı adam yol kenarındaki ağaca baş aşağı asılıp komando marşı söyledi

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