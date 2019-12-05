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ABD'nin Orta Doğu'ya 14 bin asker sevk etmeyi değerlendirdiği iddiası Kongre ile Pentagon arasında krize neden oldu

Amerikan medyasında yer alan ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Orta Doğu'ya 14 bin asker sevk etmeyi düşündüğü iddiası Kongre ile Pentagon'u karşı karşıya getirdi.

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The Wall Street Journal gazetesi, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, ABD'nin yaz aylarında İran tehdidine karşı Orta Doğu'ya sevk ettiği 14 bin askere ek olarak bölgeye 14 bin asker daha göndermeyi planladığını iddia etti.

Bunun üzerine Missouri Senatörü Cumhuriyetçi Josh Hawley, gazetenin haberini Twitter hesabından paylaşarak, "Sadece bu yıl 14 bin asker gönderdikten sonra Pentagon'un Orta Doğu'da 14 bin ek asker istemesinin nedenini Senato Silahlı Hizmetler Komitesindeki oturumda dinlemek istiyorum. Pentagon bir kara savaşına mı hazırlanıyor?" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah, Twitter'dan Hawley'e yanıt olarak "Senator Hawley, bu haber yanlış, ABD, İran'a karşı koymak için Orta Doğu'ya 14 bin asker göndermiyor." paylaşımında bulundu.

Twitter'dan bazı gazetecilerin, gazetenin haberinde Pentagon'un bu konuda henüz bir kararı olmadığını ancak 14 bin asker sevk etmeyi düşündüğünü iddia ettiğini hatırlatması üzerine Farah, ikinci bir paylaşım yaparak, "Açık olmak gerekirse bu haber yanlış. ABD Orta Doğu'ya 14 bin asker göndermeyi düşünmüyor da." ifadesini kullandı.

- Senato'da müsteşara kıskaç

Sabah saatlerinde ABD'nin küresel tehditlere karşı savunma stratejisinin tartışıldığı Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde Senatör Hawler bu konuyu komitede ifade vermekte olan ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Müsteşarı John Rood'a sordu.

Rood'un, konuyla ilgili soruya, "Senatör, her zaman kuvvetlerimizin durumunu değiştirmeyi değerlendiriyoruz." yanıtı vermesi Senatörü tatmin etmedi.

Senatör Hawley, Pentagon sözcüsünün açıklamasını hatırlatarak Rood'dan daha net bir yanıt vermesini talep edince Rood, "Size vereceğim en doğrudan yanıt bu: Biz her zaman, Ortadoğu'daki tehdit durumunu izliyoruz ve gerekli Savunma Bakanı (Mark Esper) bana gerek görüldüğü ölçüde bölgedeki askeri varlığımızda değişiklik yapmak istediğini anlattı. Sözcünün açıklamasına gelince 14 bin asker gönderme konusunda henüz bir karar vermedik." dedi.

Bu yanıtın Pentagon Sözcüsünün yanıtı ile çeliştiğini ifade eden Senatör bugün içinde Savunma Bakanı Esper'in kamuya bu konuda net bir açıklama yapmasını istedi

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