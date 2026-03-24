  • ABD'nin petrol rafinerisinde şiddetli patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı
ABD'nin petrol rafinerisinde şiddetli patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Port Arthur kentindeki bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldiği bildirildi.

24 Mart 2026 Salı 07:46
Port Arthur Polis Departmanından yapılan açıklamada, Valero Energy şirketine ait rafineride patlama yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, patlamanın ardından yangın çıktığı aktarıldı.

Port Arthur Belediye Başkanı Charlotte M. Moses, yaptığı açıklamada, patlamada yaralanan olmadığını belirterek, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ve yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını söyledi.

Yetkililer, kentin batı kesiminde yaşayanlardan güvenlik gerekçesiyle evlerinde kalmalarını istedi.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda rafineriden yoğun duman yükseldiği görülüyor.

Valero Energy şirketinin internet sitesindeki bilgiye göre, rafineride yaklaşık 770 çalışan bulunuyor ve günlük yaklaşık 435 bin varil petrol işleyebiliyor.

