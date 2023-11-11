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Dünya

ABD'nin petrol sondaj kuleleri azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azalarak 494'e geriledi.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 11:09 - Güncelleme:
ABD'nin petrol sondaj kuleleri azaldı
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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 4-10 Kasım haftasında, bir önceki haftaya göre 2 azalarak 494 oldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 128 azaldı.

Perşembe gününü 80,01 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 81,43 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 77,17 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 75,74 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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