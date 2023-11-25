ABD'nin petrol sondaj kuleleri sabit kaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Kasım haftasında, bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 500'de sabit kaldı.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 127 azaldı.

Perşembe gününü 81,42 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 80,58 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 75,17 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 76,24 dolar seviyesinde tamamlamıştı.