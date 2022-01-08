ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

AA 8 Ocak 2022 Cumartesi 09:11 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 09:12

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 1-7 Ocak döneminde bir önceki haftaya göre 1 artarak 481'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, son 1 yılda ise toplam 206 arttı.

Perşembe gününü 81,99 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 81,78 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 78,89 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 79,46 dolar seviyesinde tamamlamıştı.