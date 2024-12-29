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Dünya

ABD'nin PKK/YPG'si Rus füzesiyle saldırdı! Fırat'ın doğusunda köşeye sıkıştılar

Suriye'de köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG, Tişrin Barajı çevresinde saldırılarını artırdı. Kazdıkları tünellerde binlerce patlayıcı saklayan teröristler, saldırılarda Rus yapımı Grad füzelerini kullanmaya başladı.

Akşam Gazetesi29 Aralık 2024 Pazar 08:46 - Güncelleme:
ABD'nin PKK/YPG'si Rus füzesiyle saldırdı! Fırat'ın doğusunda köşeye sıkıştılar
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle, Beşar Esed Rusya'ya kaçtı. Baas rejiminin yıllardır bölgedeki terör örgütlerine verdiği destek bilinirken, terör örgütü PKK/YPG/ PYG'nin işgal ettiği Münbiç ve Tişrin Barajı çevresi 13 Aralık'ta Suriye Milli Ordusu'na (SMO) geçti.

BOMBALI ARAÇLA SALDIRI

ABD'nin DEAŞ bahanesiyle destek verdiği terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarılan Münbiç ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. İlçe merkezindeki Büyük Cami bölgesinde düzenlenen saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, terör örgütü unsurları, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde SMO güçlerine saldırılarını artırdı. Rusya yapımı Grad füzeleri gibi ağır silahlar da kullanan teröristler, Münbiç'in altındaki tünellerden çıkarak ani saldırılar düzenlemeye çalışıyor.

6 BİN PATLAYICI İSTİFLEMİŞLER

Teröristlerin baraj girişindeki tüneller ile barınma alanlarında SMO güçleri detaylı arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Bölgede birçok tünel ağı deşifre edildi. Arama faaliyetlerinde Tişrin Barajı'na 4 kilometre uzaklıktaki Ebu Galgal Köyü kırsalında, PKK/YPG'li teröristlerce bir dağın tepesine açılan tünelin altında gizlenmiş bir depo ortaya çıkarıldı. PKK/YPG'nin en büyük depolarından biri olduğu değerlendirilen depodan sandıklar dolusu 6 bin patlayıcı çıktı. Patlayıcılar arasında, mayın, TNT kalıpları, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcılar bulunuyor.

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