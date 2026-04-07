ABD'nin planı tutmadı! Kurtarma operasyonu fiyaskoyla bitti

İran'ın 2 Nisan'da ABD'ye ait F-15 uçağını düşürmesi ve sonrasına ABD'nin 2 pilotu kurtarma operasyonunun arkasında ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın başından bu yana hedefindeki 450 kilogram yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirme planı çıktı.

FİLM GİBİ OPERASYON

F-15 uçağının düşürülmesinin ardından ABD iki pilotun kurtarılması için İsfahan'a özel bir operasyon başlattı. Ancak bölgeye yollanan hava araçları ve özel birlik sayısı bu girişimin kurtarma operasyonundan çok bir işgal harekatını andırdı. Trump 5 Nisan'da kurtarma harekatının film senaryosu gibi başarıyla sonuçlandığını açıkladı.

HALKI KANDIRIYORLAR

Ancak ABD ordusunun geride aralarında bir F-15, 2 C-130, A -10 ve MH-6 Little Bird helikopterlerin de bulunduğu 12 hava aracı enkazı bırakması bu kadar çok askeri gücün bölgeye yollanmasında 'asıl hedef Trump'ın uranyum planı' iddiasını gündeme getirdi.

Eski CIA görevlisi Larry Johnson, Pentagon'un halka yalan söylediğini belirterek "İran'da düşürülen ABD F-15 uçağı aslında Natanz nükleer tesisine yönelik büyük bir kara saldırısına hazırlanıyordu" dedi.

Jonson, "Küçük MH-6 helikopterlerin menzili gidiş-dönüş için çok sınırlı. Bu nedenle C-130'ların yakıt ikmali için yerde olması gerekiyordu. Tüm bunlar, operasyonun 'hızlı gir-çık' tarzı basit bir kurtarma görevi olmadığını gösteriyor" diyerek asıl hedefin uranyum olduğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ise" Pilotun saklandığı iddia edilen nokta, Kohgiluye ve Buyer Ahmed'di. ABD hava araçlarının İsfahan'ın güneyinde indiği nokta pilotlara çok uzaktaydı. Bu nedenle İran'ın uranyumunu çalmak için bir aldatma operasyonu olasılığı bulunmaktadır. Ancak onların operasyonu açık bir başarısızlıktı ve onlar için ikinci bir Tebes'i gerçekleştiren feci bir rezaletti" dedi.

PİST İNŞA ETME PLANI

ABD ordusunun planının detayları da ortaya çıktı. Washington Post 1 Nisan'da İsfahan'daki zenginleştirilmiş uranyum için ABD ordusunun bölgeye kazı ekipmanları sevk edilmesini ve malzemenin tahliyesi için İran'da özel bir uçak pisti inşa edilmesini kapsayan planı yazmıştı. Haberde yetkililerin, bu son derece hassas özel operasyonun yüksek düzeyde risk taşıdığı uyarısına da yer verilmişti.

Netanyahu, ABD'ye ait F-15E savaş uçağının pilotunun kurtarılması için İran'da yapılan operasyonda sağladıkları yardımlar için Trump'ın kendisine teşekkür ettiğini savundu.

CANLI PROVA İDDİASI

Uranyum operasyonunu başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ABD basınında 'provaydı' iddiası ortaya atıldı. Washington Post, Trump'a kurtarma operasyonunda bazı simülasyon çalışmaları yapıldığı, uranyum stokunu ele geçirmek amacıyla İsfahan çevresine yönelik sınırlı bir özel kuvvet baskınına yönelik İran'da canlı bir prova yapıldığını yazdı.

GENERALLER KOLTUKTAN OLDU

ABD'nin fiyaskoyla sonuçlanan uranyum operasyonunun gerçekleştiği 3 Nisan'da Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George ani bir emeklilik kararı almıştı. Aynı tarihlerde 2 generalin daha görevine son verildi. Pentagon'daki görevden alma denemenin de başarısız uranyum harekatı öncesi komutanların operasyona sıcak bakmaması ve başarısızlık sonucu geldiği iddia edildi.

YOLLAR BOMBALANDI

ABD pilotunun kurtarılma operasyonu ile ilgili yayınlanan uydu görüntüleri de harekatın çok daha geniş kapsamlı olduğunu gözler önüne serdi. Uydu görüntülerinde Amerikan askerlerinin hasar gören uçaklarını imha ettiği söylenen İsfahan eyaletine yaklaşık 20 kilometre mesafede yolda 30'a yakın krater oluştuğu dikkat çekiyor.

BAŞARISIZLIK SONRASI YİNE ANLAŞMA KARTI!

ABD'nin başarısız uranyum harekatından sonra yine bir anlaşma masaya geldi. İran, önce ateşkes ardından mutabakat yapılmasını öngören teklifi, ABD'nin daha önceki saldırılarını hatırlatarak reddetti.

İngiliz Reuters Haber ajansı İran ve ABD'ye aynı gün yürürlüğe girebilecek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açılmasını öngören bir ateşkes anlaşması sunulduğunu duyurdu. Adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberde, Pakistan tarafından hazırlanan ve İran ile ABD'ye iletilen bir ateşkes taslağının ateşkesin ardından kapsamlı bir anlaşmayı öngören iki aşamalı bir yaklaşımı kapsadığı kaydedildi.

