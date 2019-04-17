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ABD'nin S-400'lere niye karşı çıktığı belli oldu

Türkiye’nin S-400 almasına ABD’nin çok sert bir biçimde karşı çıkmasının altında yana nedeni Alman dergi Stern açıkladı.

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Stern’deki yazıya göre; ABD, dünyanın her ülkesinin hava sahasında gizli jetleriyle uçabilen bir ülke. Dolayısıyla Türk hava sahasında da başta Akdeniz olmak üzere radara görünmeden uçabiliyor. S-400’lerin en önemli özelliği ise görünmez olarak nitelendirilen uçakları tespit edebilmesi. Dergi yazısında S-400 bataryalarının, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki etkisini büyük ölçüde artıracağını söyledi. Yazıda, “Ankara’nın iradesi dışında, havadaki kimse bu alanda çalışamaz” denildi.

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

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