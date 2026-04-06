ABD'nin şartları kabul görmedi... İran ateşkes teklifini reddetti

Soykırımcı İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik düzenledikleri saldırıların ardından başlayan savaş 38. gününde karşılıklı saldırılarla devam ediyor.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran, ABD'nin aracı ülkelerle ilettiği geçici ateşkesi teklifini reddettiğini Pakistan aracılığı ile iletti.

İranlı üst düzey yöneticiler, ABD'nin geçici ateşkes konusunu da içeren teklifini iki hafta değerlendirip reddettiklerine dair cevabı, ABD nakliye uçaklarının İsfahan'da vurulması olayının ardından Pakistan aracılığı ile muhataplarına iletti.

İran geçici ateşkes teklifine verdiği on maddelik cevapta kendi şartlarını da sundu.

İran'ın şartları arasında, savaşın kalıcı olarak sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş protokolü konuları yer aldı.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a gece boyu düzenlediği hava saldırılarında 3 havalimanını vurduğunu öne sürdü.

Katar Savunma Bakanlığı, İran tarafından ülkeye yönelik çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile saldırısı düzenlendiğini ve Katar Silahlı Kuvvetlerinin saldırıya müdahale ederek, etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

İran'ın misillemesiyle eş zamanlı olarak Lübnan'daki Hizbullah'ın ve Yemen'deki Husilerin roket ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail'in merkez, kuzey ve güneyindeki birçok kentte sirenler çaldı.

İran basını, İran yönetiminin ABD'nin ateşkes teklifini reddettiğini ve savaşın kalıcı olarak sona ermesine yönelik şartlarını içeren yanıtını Pakistan'a ilettiğini bildirdi.

ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinde başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde bir saat aradan sonra tekrar sirenler çaldı.

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle artan jet yakıtı fiyatları sonrası indirimleri kaldırma ve uçuş operasyonlarını azaltma kararı aldı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD ve İsrail'in saldırı düzenlediği İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali yakınında "askeri faaliyetlerin", İran, ötesindeki insanlar ve çevre için zararlı sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde ABD Konsolosluğu'nu hedef alan 4 insansız hava aracı (İHA) hava savunma sistemi tarafından düşürüldü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in hedefindeki Şerif Teknoloji Üniversitesi'ne düzenlenen saldırıları kınayarak, "Bu saldırganlar gücümüzü görecek" dedi.

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Pakistan'ın artan bölgesel gerilime karşı diyalog zemini oluşturmaya yönelik çabalarına destek verdiklerini bildirdi.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin elektrik altyapısına saldırı tehditlerine ilişkin, "Arap ülkelerinin liderleri, bölgenin karanlığa gömülmesini önlemek için Trump'a Fars (Basra) Körfezi'nin kumar yeri olmadığını anlatmalıdır." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in, İran'ın Fars eyaletinin Şiraz kentindeki Petrokimya Kompleksi'ne saldırı düzenlediği bildirildi.

Irak'ın Erbil kentinde, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında 4 kamikaze insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail'in ülkenin en prestijli üniversitelerinden Şerif Teknoloji Üniversitesi'ne düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

İran, Tel Aviv ve Hayfa'daki stratejik merkezler, Birussebi (Berşeva) kimya fabrikaları ve İsrail ordusunun mevzileri ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) İsrail'in insansız hava aracı (İHA) üretim merkezi ve ABD'nin Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü'ne saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

ABD-İsrail'in İran'ın güneyindeki Aseluye'de Pars Özel Ekonomik Bölgesi'ne düzenlediği saldırıda petrokimya üretim tesislerinin hasar gördüğü bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), gün içinde İran'dan atılan 12 balistik füze, 2 seyir füzesi ve 19 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince müdahale edildiğini, saldırılarda 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD ve İsrail'in saldırıları sürerken, İran'ın İsrail'in merkezini hedef alan misillemesinde başkent Tel Aviv ile çevresindeki 27 noktaya füze parçaları isabet etti.

14.36 İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın "en büyük" petrokimya tesisine saldırı düzenlediklerini duyurdu.

İran, İsfahan eyaleti semalarında ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi silahlı insansız hava aracının (SİHA) hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğünü duyurdu.

Bahreyn, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın başladığı günden bu yana İran kaynaklı 188 füze ve 468 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İran'da sivil altyapının ve özellikle enerji tesislerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, diplomatik çözüm çağrısı yaptı.

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, "gelecekteki saldırıları engellemek için düşmanı pişmanlık duyacağı noktaya getirene kadar savaşa devam edeceklerini" söyledi.

İran'ın başkenti Tahran'da doktorlar, ABD ile İsrail'in ülkedeki sağlık merkezlerini ve hastaneleri hedef alan saldırılarını protesto etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile İran arasındaki mesaj trafiğine dikkati çekerek, "Arabuluculara yanıtımızı hazırladık, gerekli görüldüğünde bilgilendirme yapılacaktır." dedi.

İran, İsrail'e ait 450 kilogram savaş başlığı taşıyan bir seyir füzesinin hava savunma sistemleriyle engellendiğini duyurdu.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran ve çevresinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü tarafından kullanıldığı ileri sürülen 3 havalimanının vurulduğunu iddia etti.

ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'ın bir ilçesine düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk, 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Mecid Hademi'nin Tahran'a düzenlenen saldırıda öldüğünü belirterek saldırıyı üstlendi.

İran, ABD ve İsrail'e misillemelerinde Körfez ülkelerini ve Ürdün'ü hedef almayı sürdürürken, Tahran'ın son günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ve Kuveyt'e yaptığı saldırılarda artış, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda ise düşüş gözlemleniyor.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ABD ve İsrail'in Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne saldırılarının "savaş suçu" olduğunu belirterek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) saldırılara "kayıtsız kalmasını" eleştirdi.

İsrail'in Kanal 14 televizyonu sunucusu gazeteci Shimon Riklin, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de katıldığı programda, İran'a karşı nükleer silah kullanılması önerisinde bulunarak, "Neden biz (İran'da) nötron bombası kullanmıyoruz. Binalara zarar vermeyen, sınırlı bir şekilde her yerdeki tüm insanları öldüren bir tür atom bombası." dedi.

ABD ve İsrail saldırılarında İran'ın en prestijli üniversitelerinden Şerif Teknoloji Üniversitesindeki ülkenin yapa zeka altyapısının hedef alındığı bildirildi.

İran ordusu, ABD ve İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarının tekrarı halinde misilleme saldırılarının "çok daha yıkıcı ve kapsamlı" olacağını belirtti.

Kuveyt'te hava savunma sistemlerince önlenen füzelerden düşen şarapneller nedeniyle 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Mecid Hademi, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, İran ile liderler düzeyinde görüşme hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi.

GÜBRETAŞ'ın İran'daki bağlı ortaklığı Razi Petrochemical, saldırılar sonucu tesislerdeki elektrik ünitelerinin hasar görmesi nedeniyle üretimi geçici olarak durdurdu.

ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerinin hayata geçirilmesi halinde bu durumun "açık bir savaş suçu" olacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın sivil altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde "süper savaş suçlusu" olacağını belirterek, Tahran'ın her türlü saldırıya veya tehdide "derhal ve pişman edici" karşılık vereceğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fuceyre kentinde, telekomünikasyon şirketine ait binaya insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren iki insansız hava aracının (İHA) engellendiğini bildirdi.

İran'dan düzenlenen misillemenin ardından çok başlıklı füze parçalarının Tel Aviv ve çevresinde toplam beş şehirde 15 noktaya isabet etmesi sonucu 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de hava savunma sistemlerince önlenen füzeden düşen şarapnel parçaları nedeniyle 1 kişinin orta derecede yaralandığı bildirildi.

ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda 6 çocuk hayatını kaybetti.

ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda Şehriyar ilçesinde 3'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.

ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'ın sivil yerleşim birimine düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda Baharistan ilçesinde 13 kişi yaşamını yitirdi.

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da gece yarısı bir kez daha patlama sesleri duyuldu.

ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in merkezinde art arda sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail ordusu, Hayfa'ya doğrudan isabet eden ve ağır hasara yol açan füzenin önlenememesine ilişkin soruşturma başlattı.

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında Kum kentindeki bir yerleşim biriminin hedef alındığı bildirildi.

İsrail hava savunma sistemlerince engellenen İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA), Suriye'nin güneyinde sivil yerleşim bölgesine düştüğü belirtildi.

01.21 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt, İran'dan atılan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın özellikle ABD ve İsrail için artık eski düzene dönmeyeceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditlerini sert sözlerle eleştirerek, "İran'ın altyapılarına yönelik saldırı tehdidi doğrudan bir soykırım tehdididir ve ülke nüfusunun geniş bir kesimini hedef alma niyetini ortaya koymaktadır. Bu, savaş suçundan farksızdır" dedi.

ABD basını, Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın, savaşı durdurmak veya ateşkes sağlamak amacıyla İran'ı ABD ile müzakere masasında bir araya getirmek için çaba gösterdiğini bildirdi.

Hizbullah, İsrail ordusu hedeflerine kamikaze dronlar ve roketlerle 26 saldırı düzenlediklerini açıkladı.

23.40 İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, İran tarafından düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının pilotunu kurtarmak için gelen ABD nakliye uçaklarına ilişkin, "Belki de bu operasyon hiçbir zaman bir 'kurtarma' olmamıştır. Sanki büyük bir senaryo çöktü." dedi.

23.06 İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinde bir füzenin Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet etmesi sonucu biri ağır 4 kişinin yaralandığı bildirildi.