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Dünya

ABD'nin SDG kartı Şam'da masada: Suriye'ye entegre vurgusu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, SDG'nin sözde komutanı Mazlum Abdi ile görüştü. Görüşmelerin ardından konuşan Barrack, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye ordusu içinde bağımsız bir yapı olarak kalmakta ısrar ettiğini belirterek, bu tutumun Şam yönetimiyle entegrasyon sürecinde ciddi bir anlaşmazlığa yol açtığını söyledi.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 22:47 - Güncelleme:
ABD'nin SDG kartı Şam'da masada: Suriye'ye entegre vurgusu
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Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile başkent Şam'da görüşmesi sonrası Associated Press (AP) haber ajansına değerlendirmede bulundu.

SDG adını kullanan PKK/YPG'nin Suriye ordusu içinde ayrı bir blok olarak varlık göstermekte ısrar ettiğine dikkati çeken Barrack, bu durumun taraflar arasında "büyük bir sorun" olmaya devam ettiğini söyledi.

"ABD'NİN SURİYE ORDUSUNA GÜVENİ TAM"

Barrack, "Bir süredir ayrı yaşayan ve belki de bir süredir düşmanca bir ilişki içinde olan iki tarafın" söz konusu güveni adım adım inşa etmesi gerektiğini savundu.

Şam yönetiminin, PKK/YPG'nin değerlendirebileceği seçenekleri sunmada "harika bir iş çıkardığını" belirten Barrack, "Umarım hallederler ve umarım bunu hızlı bir şekilde yaparlar." dedi.

Barrack, Washington yönetiminin Suriye hükümetine ve yeni Suriye hükümetinin ordusuna güveninin tam olduğunu kaydetti.

Suriye'de SDG adı kullanan PKK/YPG'nin DEAŞ'a karşı mücadelede "değerli bir ortak" olduğunu ileri süren Barrack, "Yeni hükümete saygılı şekilde entegre olma fırsatı edinmelerini sağlamak isteklerini" bildirdi.

SOĞANIN KABUĞU BENZETMESİ

Barrack, ABD'nin Suriye'de konuşlandırdığı asker sayısını azaltma sürecine yönelik ise Washington'ın tamamen çekilmek için "acele etmediğini" sözlerine ekledi.

Suriye ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi görüşmelerinde olası ilerlemelere yönelik de konuşan Barrack, "Mahallede yaşananlara dair hissiyatım, bunun gerçekleşmesi gerektiği ve bölge birbirine güvendikçe, soğanın kabuklarını soyar gibi yavaş yavaş gerçekleşeceği yönünde." ifadesini kullandı.

ANLAŞMA

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile 10 Mart'ta bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma tüm Suriye topraklarında ateşkes ilan edilmesini ve Kürt toplumunun devletin ayrılmaz bir parçası olduğunu, vatandaşlık ve anayasa haklarının garanti altına alınmasını öngörüyor.

Anlaşma uyarınca Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivil ve askeri kurumların Suriye devlet yönetimine entegrasyonunu kapsaması bekleniyor.

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