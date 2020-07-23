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Dünya

ABD'nin sembol anıtı Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Şiddetli yağmur ve fırtınanın vurduğu ABD'de ülkenin sembol anıtı Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü. O anlar bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

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İHA23 Temmuz 2020 Perşembe 13:42 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 13:45
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ABD’nin sembol yapılarından biri olan New York’taki Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü. O anlarsa sosyal medya kullanıcı tarafından kayda alındı.

Şiddetli yağmur ve fırtınanın vurduğu New York’ta Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü. Mikey Cee tarafından kayda alınan görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Muhteşem görüntüler, New York şehrinin Hudson Nehri ağzında yer alan Ellis Adası’nın iskelesinden çekildi. Sosyal medyada yayınlanan video 1 saat içerisinde 1 milyondan fazla görüntüleme aldı.

Özgürlük Heykeli ABD’nin New York şehrindeki Liberty Adası üzerinde, inşa edildiği 1886 yılından bu yana Amerika’nın simgesi olan anıtlardan biridir.

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