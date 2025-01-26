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Dünya

Trump'tan skandal karar! Biden'ın İsrail engelini kaldırdı

Beyaz Saray'ın Pentagon'a, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde İsrail'e 1 tonluk bomba tedarik etme konusunda uygulanan kısıtlamanın kaldırması talimatını verdiği iddia edildi.

AA26 Ocak 2025 Pazar 08:52 - Güncelleme:
Trump'tan skandal karar! Biden'ın İsrail engelini kaldırdı
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Axios'un üç İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail hükümetinin Pentagon tarafından cuma günü, 1 tonluk bomba gönderilmesi konusundaki değişiklik hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

Yetkililer, 1800 adet MK-84 türü 1 tonluk bombanın bir gemiye yüklenip ileriki günlerde İsrail'e teslim edileceğini bildirdi.

Söz konusu kısıtlamanın kaldırılmasıyla ilgili Beyaz Saray'dan henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD'de Biden yönetimi, mayıs ayında İsrail'in, nüfusun yoğun olduğu Refah kentine saldırı düzenleyeceğini açıklaması üzerine, sivil kayıpları engellemek için bir tonluk ve 227 kilogramlık bombalardan oluşan bir sevkiyatı durdurduğunu açıklamıştı.

Söz konusu sevkiyatta 1800 adet 1 tonluk, 1700 adet de 227 kilogramlık bomba bulunduğu haberlere yansımıştı.

11 Temmuz 2024'te AA'ya açıklama yapan ve ismini vermek istemeyen bir yetkili, 227 kilogramlık bombaların yeniden İsrail'e gönderiminin başladığını, "nakliye sürecindeki" mühimmatın birkaç hafta sonra İsrail'e ulaşmasının beklendiğini kaydetmişti.

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