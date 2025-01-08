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Dünya

ABD'nin Somali'de düzenlediği hava saldırısında Eş- Şebab'ın üst düzey lideri öldürüldü

ABD Afrika Komutanlığı (AFICOM), ABD güçlerinin Somali ordusu işbirliğiyle düzenlediği operasyonlarda terör örgütü Eş Şebab'ın üst düzey lideri Muhammed Mire ve 10 örgüt üyesinin öldürüldüğünü doğruladı.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 13:12 - Güncelleme:
ABD'nin Somali'de düzenlediği hava saldırısında Eş- Şebab'ın üst düzey lideri öldürüldü
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AFRICOM'dan dün yapılan açıklamaya göre, ABD ve Somali güçleri, Somali'nin Jubaland'daki sahil kasabası Kismayo'nun 35 kilometre kuzeybatısındaki Beer Xaani köyüne operasyonlar düzenledi.

Hava saldırısında Eş-Şebab grubundan El Kaide bağlantılı 10 örgüt üyesi ve örgütün üst düzey lideri Muhammed Mire öldürüldü.

Africom Komutanı General Michael Langley, terör örgütlerinin ciddi bir küresel tehdit olmaya devam ettiğini belirterek, "El-Şebab teröristleri de bu küresel tehditlerden biridir. Onlarla ve diğer terör gruplarıyla mücadele etmek için bizimle benzer düşünen ülkelerle ortaklık yapıyoruz. Bu ulus ötesi tehditlere karşı birleşmek bölgesel güvenlik, istikrar ve refahı sağlar." ifadesini kullandı.

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