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Dünya

ABD'nin soykırıma desteği sürüyor! THAAD füze savunma bataryasını İşgalci İsrail'e konuşlandırdı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington'ın gönderdiği Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) füze savunma bataryasının İsrail'e konuşlandırıldığını açıkladı. Austin, füze savunma sisteminin aktif olup olmadığına dair bilgi vermezken, sistemin kısa sürede devreye sokulabileceğini belirtti.

IHA21 Ekim 2024 Pazartesi 10:35 - Güncelleme:
ABD'nin soykırıma desteği sürüyor! THAAD füze savunma bataryasını İşgalci İsrail'e konuşlandırdı
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ABD, İsrail'e füze savunma sistemi gönderdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada, ABD ordusunun yakın zamanda İsrail'e gönderdiği Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) bataryasının konuşlandırıldığını ifade etti. THAAD'ın şu anda aktif olup olmadığına ilişkin bilgi vermeyen Austin, "Bataryayı çok hızlı bir şekilde devreye sokma imkanına sahibiz ve beklentilerimizle aynı noktadayız" dedi.

Patriot hava savunma sisteminin tamamlayıcısı olarak kabul edilen THAAD, hedefleri 150-200 kilometre mesafeden vurabiliyor. THAAD hava savunma bataryası, 6 adet araca monteli fırlatıcı ünite, 48 adet önleme füzesi, telsiz ve radar ekipmanından oluşuyor. Daha geniş bir alanı savunabilen sistemin çalışması için en az 95 askerin görevlendirilmesi gerekiyor.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından THAAD bataryasının İsrail'e gönderilme planına ilişkin geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, "Başkan'ın (Joe Biden) talimatı üzerine Savunma Bakanı Llyod Austin, İran'ın benzeri görülmemiş saldırılarının ardından İsrail'in hava savunmasını güçlendirmeye yardımcı olmak üzere bir THAAD bataryasının ve ilgili ABD askeri personelinin İsrail'e konuşlandırılmasına izin verdi. THAAD bataryası İsrail'in entegre hava savunma sistemini güçlendirecekti" ifadeleri kullanılmıştı.

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