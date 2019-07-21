ABD Dışişleri duyurdu: James Jeffrey Türkiye'de

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'de

ABD Dışişleri Bakanlığı 'Büyükelçi Jeffrey ve Türk yetkililer, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını, Suriye ihtilafının çözülmesine yönelik BMGK kararının uygulanması ve DEAŞ'ın yenilgisinin kalıcı hale getirilmesi gibi devam eden çabalarımızı ele alacak' açıklamasında bulundu.

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye'de olduğu ve yetkililerle Türkiye'nin güvenlik endişesi ve Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ele alacağı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin Türk hükümetinin davetiyle Ankara'ya gittiği belirtildi.

Jeffrey'nin 22-23 Temmuz'da Türk yetkililerle görüşeceği kaydedilen açıklamada, "Büyükelçi Jeffrey ve Türk yetkililer, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını, Suriye ihtilafının çözülmesine yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanması ve DEAŞ'ın yenilgisinin kalıcı hale getirilmesi gibi devam eden çabalarımızı ele alacak." ifadesi yer aldı.

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