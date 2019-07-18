İran'ın 2015 yılında imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) yükümlülüklerinden çekilmesi ABD'nin İran bahanesiyle Ortadoğu'daki askeri varlığını artırmasına neden oldu. Askeri varlığın artmasına paralel olarak iki ülke arasındaki gerginlikler de had safhaya ulaştı.

CNN'in ismi açıklmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi şimdi de Suudi Arabistan'a asker göndermeye hazırlanıyor. İddiaya göre ABD, başkent Riyad'ın doğusunda bulunan Prens Sultan Hava Üssü'ne beş yüz asker yerleştirecek. ABD askerlerinin, yerleştirilecek Patriot sistemleri için yapılan çalışmalar sırasında üsdeki destek gücü olacağı belirtildi.

ABD resmi kaynaklarından herhangi bir açıklama yapılmazken haberde, ABD Savunma Bakanlığı'nın planlanan dağıtım konusunda yorum yapmaktan kaçındığını, ancak konunun önümüzdeki hafta bir açıklama yapılabileceğini ileri sürdü.

BÖLGE'DEKİ GERİLİM

ABD'nin 2018 yılında JCPOA'dan çekilerek İran'a yönelik yaptırımları yeniden devreye alması iki ülke arasında gerilime neden oldu. 2019 yılından itibaren 'İran tehdidi' bahanesiyle Ortadoğu'ya asker yığan ABD, askeri gücün İran'a karşı nükleer silah yapma konusunda caydırıcı güç olduğunu savunuyor.

Haziran ayında ABD casus İHA'sının İran tarafından vurulmasıyla gerilim had safhaya ulaşsa da, ABD askeri bir cevap yerine yeni eklediği isimlerle yaptırımları ağırlaştırarak misilleme yaptı.