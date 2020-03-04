İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,113
  • EURO
    6,8254
  • ALTIN
    317.049
  • BIST100
    111207
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'nin Tennessee eyaletindeki hortumda ölü sayısı 25'e yükseldi
Dünya

ABD'nin Tennessee eyaletindeki hortumda ölü sayısı 25'e yükseldi

ABD'nin güneydoğusundaki Tennessee eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle ölenlerin sayısı 25'e çıktı.

AA04 Mart 2020 Çarşamba 07:31 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 07:31

Tennessee eyaletinin Nashville kentinde etkili hortum 140’tan fazla binanın yıkılmasına neden oldu, birçok kişi binaların bodrum katlarında mahsur kaldı.

Tennessee Valisi Bill Lee ile telefonda ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, bölgeye yardım yapılacağını söyledi.

Cuma günü afet bölgesini ziyaret edeceğini belirten Trump, “Sevgimizi ve ulusal dualarımızı etkilenen her aileye gönderiyoruz. Oraya geleceğiz, iyileştireceğiz, yeniden inşa edeceğiz ve onlara yardım edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Öte yandan Vali Bill Lee eyalette acil durum ilan etti. Vali, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmaları ve güvenliğin sağlanması için Ulusal Muhafızları bölgeye gönderdi.

Eyaletin Putnam ilçe Belediye Başkanı Randy Porter, “Hortum çok hızlı vurdu, birçok insanın sığınacak vakti yoktu, insanların çoğu uyuyordu." dedi.

Nashville kentinin merkez bölgelerinde de etkili olan hortum nedeniyle yüzlerce evin çatısı uçtu, duvarları yıkıldı. Şehirde toplu ulaşım bir süreliğine dururken yakın bölgedeki havaalanları da uçuşa kapatıldı.

Yerel yetkililerin paylaştığı bilgilere göre, bölgede 44 bin kişi elektrik kesintisinden etkilendi.

Hortum nedeniyle ölenlerin sayısı 25'e yükselirken bir çok insanın da kayıp olduğu bildirildi.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tokat gibi tepki: Elini sıkmadı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'
'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'

'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'

Batı'yı şaşkına çeviren ayrıntı! Türkiye dünyada ilk kez kullandı
Batı'yı şaşkına çeviren ayrıntı! Türkiye dünyada ilk kez kullandı

Batı'yı şaşkına çeviren ayrıntı! Türkiye dünyada ilk kez kullandı

Esed rejimi pilotlarında Türkiye korkusu: Haberi aldı, anında üssüne döndü
Esed rejimi pilotlarında Türkiye korkusu: Haberi aldı, anında üssüne döndü

Esed rejimi pilotlarında Türkiye korkusu: Haberi aldı, anında üssüne döndü

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme
Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.