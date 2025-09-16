İSTANBUL 27°C / 17°C
Dünya

ABD'nin teröre açık desteği sürüyor! SDG'ye 65 milyon dolar yardım

ABD, Kongre'ye sunduğu 2026 bütçe tasarısında Şam'la uzlaşmaya ayak sürüyen terör örgütü SDG'ye 130 milyon dolar yardım ayırdı.

16 Eylül 2025 Salı 08:33
ABD'nin teröre açık desteği sürüyor! SDG'ye 65 milyon dolar yardım
ABD, Kongre'ye sunduğu 2026 bütçe tasarısında Şam yönetimi ile bütünleşmeye ayak sürüyen terör örgütü YPG/SDG'ye 130 milyon dolar yardım ayırdı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın "Suriye'de federalizm mümkün değil. YPG için Şam'a giden tek yol Suriye'nin meşru hükümetidir" sözlerine rağmen Washington yönetiminin teröre açık desteği sürüyor.

ABD hükümetinin 2026 yılı bütçe tasarısı Kongre'ye sunuldu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), gelecek yıl bütçesinde Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye 130 milyon dolar bütçe ayırdı. Bu miktarın 2025 yılına göre yaklaşık 17 milyon dolar daha az olması dikkat çekti. Pentagon'un teröre ayırdığı 130 milyon dolar bütçenin 65 milyon dolarının maaş giderleri olduğu öğrenildi.

Ayrıca SDG'ye aktarılacak fonların 5.3 milyon doları mühimmata, 27.5 milyon doları araç alımına, 17.1 milyon dolarının ise üniforma ve diğer ekipmanlara gideceği açıklandı.

