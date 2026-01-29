İSTANBUL 16°C / 11°C
Dünya

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azaldı.

AA29 Ocak 2026 Perşembe 09:11 - Güncelleme:
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azalışla 423 milyon 800 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 500 bin varil artarak 415 milyon varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları, yaklaşık 200 bin varil artışla 257 milyon 200 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ DÜŞTÜ

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 17-23 Ocak haftasında 36 bin varil azalarak 13 milyon 696 bin varile düştü.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 804 bin varil azalışla 5 milyon 642 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 901 bin varil artışla 4 milyon 589 bin varil oldu.

EIA'nın Ocak 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 590 bin varil olması bekleniyor.

