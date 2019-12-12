14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7807
  • 6,4441
  • 275.523
  • 109554
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım tehdidine Rusya'dan sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma füze sistemi alması ve Suriye'deki adımlarından dolayı yaptırım öngören yasa tasarısını kabul etmesine ilişkin, 'Yaptırım aracılığıyla baskı kurma politikası uluslararası ilişkilerin koordinasyon sisteminde kabul edilemez.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zaharova, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle Türkiye’ye baskı kurduğunu belirtti.
 
İki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili üçüncü bir ülkenin yorumlarına ihtiyaç olmadığını ifade eden Zaharova, "Bu tartışma kabul edilemez." şeklinde konuştu.
 
Zaharova, ABD’nin başka ülkelere de yaptırım uyguladığına dikkati çekerek, "Yaptırım aracılığıyla baskı kurma politikası, uluslararası ilişkilerin koordinasyon sisteminde kabul edilemez." ifadesini kullandı.
 
"NATO, GERGİNLİK DERECESİNİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR"
 
İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin geçen hafta yapıldığını hatırlatan Zaharova, "Rus tehdidi, zirvede uluslararası terörizm, yasa dışı göç ve siber tehditler gibi sorunların önüne geçti." diye konuştu.
 
NATO'nun uzayı yeni harekat alanı olarak kullanması yönündeki kararını değerlendiren Zaharova, "NATO, gerginlik derecesini artırmaya ve bütün alanlarda tahakküm kurmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 100 bin aile kira öder gibi ev sahibi olacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 104 terörist suçüstü yakalandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 104 terörist suçüstü yakalandı

BKM'den 'bazı kredi kartı bilgileri çalındı' haberlerine ilişkin açıklama

BKM'den 'bazı kredi kartı bilgileri çalındı' haberlerine ilişkin açıklama

Kayıp dağcının eşinden yürek yakan paylaşım

Kayıp dağcının eşinden yürek yakan paylaşım

Amazon'un sahibi Bezos'un uzay aracı fırlatıldı

Amazon'un sahibi Bezos'un uzay aracı fırlatıldı

Kan donduran gerçek: Genç YouTuber'ın arkadaşını öldürdüğü ortaya çıktı

Kan donduran gerçek: Genç YouTuber'ın arkadaşını öldürdüğü ortaya çıktı

İşte insanlığın sonunu getireceği düşünülen felaketler

İşte insanlığın sonunu getireceği düşünülen felaketler

'Türkiye'nin nasıl güzel bir yer olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyorum'

'Türkiye'nin nasıl güzel bir yer olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyorum'

PUPG oyunu can aldı!

PUPG oyunu can aldı!
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 100 bin aile kira öder gibi ev sahibi olacak

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 100 bin aile kira öder gibi ev sahibi olacak

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

2019'un en çok konuşulan 20 dizisi

2019'un en çok konuşulan 20 dizisi

Muhteşem Yüzyıl'ın 'Şeker Ağa'sını gören tanıyamıyor!

Muhteşem Yüzyıl'ın 'Şeker Ağa'sını gören tanıyamıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA