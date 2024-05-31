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Dünya

ABD'nin uçak gemisi Eisenhower, balistik füzeyle vuruldu!

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına yanıt olarak Kızıldeniz'deki ABD uçak gemisi Eisenhower'ı balistik füzelerle hedef aldıklarını açıkladı.

AA31 Mayıs 2024 Cuma 16:11 - Güncelleme:
ABD'nin uçak gemisi Eisenhower, balistik füzeyle vuruldu!
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Amerikan uçak gemisi Eisenhower'ın Kızıldeniz'de kanatlı ve balistik füzelerle vurulduğunu belirten Seri, geminin, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına cevap olarak Husilere bağlı kara ve deniz güçlerinin ortak operasyonuyla hedef alındığını kaydetti.

Seri, ABD uçak gemisinin doğrudan ve tam isabet hedef alındığını ifade etti.

Saldırıya ilişkin ABD'den henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin sahil kenti Hudeyde'ye düzenlediği hava saldırılarında 16 sivilin öldüğünü, 35 sivilin yaralandığını bildirmişti.

- KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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