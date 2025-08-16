Bernama haber ajansına göre, Sultan İbrahim, Malezya Özel Hizmetler Alayı'nın kuruluş yıl dönümü törenine katıldı.

Ordunun ABD yapımı Black Hawk helikopterler alma planına dikkati çeken Sultan İbrahim, "Pilotlarımızı uçan tabutlara koymak ister miyiz?" ifadesini kullandı.

Sultan İbrahim, 1980'lerde ABD'den alınan 40 adet kullanılmış A-4PTM SkyHawk uçağının kazaları artırdığını hatırlatarak, orduyu aynı hataya tekrar düşmemesi konusunda uyardı.

Tekstil firmalarının bile orduya dron satmaya çalıştığını belirten Sultan İbrahim, "Tüm bunların nedeni savunma bakanlığının ajanlarla dolu olması ya da önceki generallerin tüccara dönüşmesi." dedi.

