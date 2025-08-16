İSTANBUL 29°C / 22°C
Dünya

“ABD'nin uçan tabutları” diyerek reddetti... Kral ateş püskürdü

Malezya Kralı Sultan İbrahim İskender, ABD yapımı Black Hawk helikopterlerine “uçan tabut” dedi. Orduya söz konusu helikopterleri satın almama çağrısında bulundu. Kral, geçmişte alınan kullanılmış A-4PTM SkyHawk uçaklarının kazaları artırdığını hatırlattı.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 21:28
“ABD'nin uçan tabutları” diyerek reddetti... Kral ateş püskürdü
ABONE OL

Bernama haber ajansına göre, Sultan İbrahim, Malezya Özel Hizmetler Alayı'nın kuruluş yıl dönümü törenine katıldı.

Ordunun ABD yapımı Black Hawk helikopterler alma planına dikkati çeken Sultan İbrahim, "Pilotlarımızı uçan tabutlara koymak ister miyiz?" ifadesini kullandı.

Sultan İbrahim, 1980'lerde ABD'den alınan 40 adet kullanılmış A-4PTM SkyHawk uçağının kazaları artırdığını hatırlatarak, orduyu aynı hataya tekrar düşmemesi konusunda uyardı.

Tekstil firmalarının bile orduya dron satmaya çalıştığını belirten Sultan İbrahim, "Tüm bunların nedeni savunma bakanlığının ajanlarla dolu olması ya da önceki generallerin tüccara dönüşmesi." dedi.

