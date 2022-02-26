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Dünya

ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği'nden, ülkedeki ABD vatandaşlarına 'Sığınak bulma' çağrısı

ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını 'koşulların bir anda kötüleşebileceği' konusunda uyardı ve ülkedeki ABD vatandaşlarına en yakın sığınakları bulmaları yönünde çağrıda bulundu.

İHA26 Şubat 2022 Cumartesi 07:45 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 07:47
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Rusya, Ukrayna'ya düzenlediği saldırılara aralıksız devam ederken ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği'nden, ülkedeki ABD vatandaşlarının sığınak bulmaları yönünde açıklama geldi. ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'da "koşulların bir anda kötüleşebileceği" konusunda uyarıda bulunarak, ülkedeki ABD vatandaşlarına en yakın sığınakları bulmaları yönünde çağrıda bulundu. Büyükelçilik yaptığı açıklamada, "Ukrayna genelinde güvenlik durumu son derece değişken olmaya devam ediyor ve koşullar bir anda kötüleşebilir. ABD vatandaşları uyanık kalmalı ve en yakın sığınağın veya korunaklı alanının yerini bilmelidir" dedi.

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