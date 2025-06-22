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Dünya

ABD'nin umduğu gibi olmadı! İran saldırısında sürpriz iddia

ABD ve İsrail'in saldırdığı İran'daki Fordo Nükleer Tesisinin saldırıdan önce boşaltıldığı iddia edildi.

AA22 Haziran 2025 Pazar 13:34 - Güncelleme:
ABD'nin umduğu gibi olmadı! İran saldırısında sürpriz iddia
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın danışmanı Mehdi Muhammedi, X sosyal medya platformunda konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Muhammedi, "İran'ın bakış açısından, çok da garip bir şey olmadı. İran, Fordo'ya bir saldırıyı birkaç gecedir bekliyordu. Site bir süre önce boşaltıldı ve saldırıda geri dönüşü mümkün olmayan bir hasar görmedi. İki şey kesin: Birincisi, bilgi bombalanamaz, ikincisi, kumarbaz bu sefer kaybedecek." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, İran devlet televizyonundaki bir yorumcu da Fordo'nun bir süre önce boşaltıldığını savundu.

Öte yandan Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili ise Fordo Nükleer Tesisindeki zenginleştirilmiş uranyumun ABD saldırısından önce gizli bir yere taşındığını söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının geçen hafta İran karşıtı karar vermesinin ardından İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, gizli bir uranyum zenginleştirme merkezi inşa ettiklerini, santrifüjlerin yerleştirilmesi ile zenginleştirme faaliyetlerine başlayabileceklerini açıklamıştı.

Fordo'dan taşınan zenginleştirilmiş uranyumun İslami'nin sözünü ettiği yeni ve gizli merkeze götürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Washington Post ise uydu görüntülerine dayanarak ABD'nin Fordo'ya saldırısından iki gün önce, Tesis girişinde kamyonlar ve olağan dışı hareketler görüldüğünü bildirdi.

Uydu görüntüleri, perşembe günü 16 kamyonun Fordo'dan ayrılıp başka bir yere veya yerlere gittiğini gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

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