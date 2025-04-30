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Dünya

ABD'nin USS Carl Vinson uçak gemisi Husilerin hedefinde

Yemen'deki Husiler, ABD'nin USS Carl Vinson uçak gemisine ve ona bağlı savaş gemilerine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenledi.

AA30 Nisan 2025 Çarşamba 23:10 - Güncelleme:
ABD'nin USS Carl Vinson uçak gemisi Husilerin hedefinde
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı Yemen Silahlı Kuvvetlerinin ABD'nin USS Carl Vinson uçak gemisine Umman Denizi'nde askeri operasyon düzenlediğini belirtti.

Uçak gemisi ile filodaki diğer savaş gemilerine İHA'larla saldırılar düzenlediklerini ifade eden Seri, saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

ABD'DEN AÇIKLAMA YAPILMADI

Seri, söz konusu operasyonun ABD güçlerinin, Yemen halkına yönelik yürüttüğü saldırılara karşılık yapıldığının altını çizdi.

Sözcü Seri'nin açıklamasına ilişkin ABD makamlarından henüz bir değerlendirme yapılmadı.

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