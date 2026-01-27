ABD'nin uyuşturucu operasyonlarında can kaybı 126'ya yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen gemilere düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 126'ya yükseldiği bildirildi.

Associated Press'in (AP) ABD Güney Saha Komutanlığına (SOUTHCOM) dayandırdığı haberine göre, Karayipler ve Doğu Pasifik'te düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı arttı.

Eylül 2025 başından bu yana düzenlenen en az 36 saldırıda 116 kişinin hayatını kaybettiği, denizde yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bulunamayan ve öldüğü kabul edilen kişilerin de eklenmesiyle bu sayının 126'ya yükseldiği belirtildi.

Öldüğü varsayılan kişilerden 8'inin ABD güçlerinin 30 Aralık 2025'te 3 tekneye düzenlediği saldırılar sırasında denize atladığı, diğer ikisinin de 27 Ekim 2025 ve 23 Ocak'ta saldırı düzenlenen teknelerde olduğu aktarıldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.