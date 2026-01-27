İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4029
  • EURO
    51,5813
  • ALTIN
    7105.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'nin uyuşturucu operasyonlarında can kaybı 126'ya yükseldi
Dünya

ABD'nin uyuşturucu operasyonlarında can kaybı 126'ya yükseldi

ABD'nin Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen gemilere yönelik saldırılarında ölü sayısı 126'ya çıktı.

AA27 Ocak 2026 Salı 10:51 - Güncelleme:
ABD'nin uyuşturucu operasyonlarında can kaybı 126'ya yükseldi
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen gemilere düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 126'ya yükseldiği bildirildi.

Associated Press'in (AP) ABD Güney Saha Komutanlığına (SOUTHCOM) dayandırdığı haberine göre, Karayipler ve Doğu Pasifik'te düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı arttı.

Eylül 2025 başından bu yana düzenlenen en az 36 saldırıda 116 kişinin hayatını kaybettiği, denizde yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bulunamayan ve öldüğü kabul edilen kişilerin de eklenmesiyle bu sayının 126'ya yükseldiği belirtildi.

Öldüğü varsayılan kişilerden 8'inin ABD güçlerinin 30 Aralık 2025'te 3 tekneye düzenlediği saldırılar sırasında denize atladığı, diğer ikisinin de 27 Ekim 2025 ve 23 Ocak'ta saldırı düzenlenen teknelerde olduğu aktarıldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

  • ABD Karayip saldırıları
  • ölü sayısı arttı
  • uyuşturucu kaçakçılığı
  • gemi saldırısı
  • ölü sayısı

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.