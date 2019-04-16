'ABD’nin uzay endüstrisi, Rus teknolojisine bağımlı'

Rusya’da Medvedev hükûmetinin Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, ABD’nin uzay ve roket endüstrisinin Rusya’nın RD-180 roket motoruna bağımlı olduğunu söyledi.

Rossiya-1 televizyonunda açıklama yapan Borisov, Rusya’ya yönelik günbegün genişletilen yaptırım paketlerinin neden roket motorlarını kapsamadığıyla ilgili bir soruya, “Uzay programlarının bağımlı olduğu motorlara neden yaptırım uygulasınlar ki? O kadar da delirmiş olduklarını sanmıyorum.” yanıtını verdi.

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Orgeneral John Raymond, ABD Temsilciler Meclisinin ilgili komitesine, “ABD Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya’nın RD-180 roket motorlarına olan bağımlılığının 2022 yılında sona ereceğini” açıklamıştı.

Rusya yapımı RD-180 roket motorlarına ilişkin Moskova ile Vaşington yönetimleri arasındaki ilk alım anlaşması 1997 yılında yapılmış, bu kapsamda yaklaşık 1 milyar dolar tutarında 101 adet roket motoru siparişi verilmişti.

ABD Kongresi, 2014 yılında Rusya ile ABD arasındaki iplerin gerilmesinin ardından RD-180 roket motorlarının kullanımını yasaklamış, fakat ABD’nin ilerleyen birkaç yıl içerisinde kendi roket motorunu üretemeyeceğinin anlaşılması üzerine 2015 yılında bu yasak kaldırılmıştı.

2016 yılına gelindiğinde ise ABD, Rusya’nın roket motoru üreten kurumu Energomash Araştırma ve Üretim Birliği’nden 18 adet daha RD-180 roket motoru istemişti. Energomash kurumu bu kapsamda 2020 yılı itibarıyla ABD’ye 6 adet daha RD-180 roket motoru teslim edeceğini taahhüt etmişti.