25 Aralık 2025 Perşembe
Dünya

ABD'nin 'Venezuela' ablukasına Rusya'dan tepki: Haydutluk yeniden canlandırılıyor

ABD'nin Venezuela'ya yönelik abluka kararına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 'Bugün Karayipler'de korsanlık ve haydutluk, yeniden canlandırılıyor' dedi.

25 Aralık 2025 Perşembe 16:52
ABD'nin 'Venezuela' ablukasına Rusya'dan tepki: Haydutluk yeniden canlandırılıyor
ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği "Venezuela'ya giriş-çıkış yapan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine tam abluka" talimatına ilişkin açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bugün Karayipler'de, uzun zamandır unutulmuş başkasının malına el koyma eylemleri, yani korsanlık ve haydutluk, yeniden canlandırılıyor" dedi.

RUSYA'DAN GERİLİMİN AZALTILMASI ÇAĞRISI

Sağduyu çağrısı yapan Zaharova, "Biz sürekli olarak gerilimin azaltılması çağrısında bulunuyoruz. ABD Başkanı Trump'ın akılcılığı ve sağduyusu, tarafların uluslararası hukuka uygun bir şekilde karşılıklı olarak kabul edebileceği çözümlerin bulunmasına imkan sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Mariya Zaharova konuşmasında ayrıca, "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin egemenliği ve ulusal çıkarları korumaya, ülkesinin istikrarlı ve güvenli bir şekilde gelişmesini sürdürmeye yönelik çabalarını desteklediğimizi teyit ediyoruz" diye konuştu.

ABD ordusu, bölgede uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle çok sayıda tekneye saldırı düzenlemişti. ABD Başkanı Donald Trump son olarak Venezuela'ya giriş-çıkış yapan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine "tam abluka" uygulanması talimatı vermiş ve ayrıca Venezuela'ya kara operasyonu gerçekleştirilebileceğini belirtmişti.

Popüler Haberler
