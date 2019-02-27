İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3059
  • 6,0426
  • 226.493
  • 105.082
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Abrams: Geçen hafta yaşanan şiddet olaylarında rolü olanlara yaptırım uygulanması çağrısı yapıyoruz

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, 'Geçen hafta yaşanan şiddet olaylarında rolü olanlara yaptırım uygulanması çağrısı yapıyoruz.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott AbramsBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ''Venezuela'da 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddet olaylarında rolü olan'' Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin talebi üzerine Venezuela'daki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, konseydeki toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Maduro hükümetine bu hafta ya da gelecek hafta yeni yaptırımlar uygulayacağını bildirdi.

Uluslararası toplumun kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya destek vermesi gerektiğini vurgulayan Abrams, BM Güvenlik Konseyi'nin ''gayrimeşru Maduro rejimine'' barışçıl bir şekilde görevi bırakması için baskı yapması çağrısı yaptı.

Abrams, ''Geçen hafta yaşanan şiddet olaylarında rolü olanlara yaptırım uygulanması çağrısı yapıyoruz.'' dedi.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ise Venezuela muhalefetinin ABD’nin yolladığı insani yardım malzemelerini 23 Şubat’ta Kolombiya üzerinden ülkeye sokmak istemesi üzerine Venezuela güvenlik güçleri ile yaşanan şiddet olaylarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 64 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Venezuela ekonomisinin kötüye gittiğini ve yardım arayışı içindeki halkın ülkeden ayrıldığını anlatan DiCarlo, şimdiye kadar 3,4 milyon Venezuela'nın ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti. 

 

Başkan Erdoğan: Yeni kurulacak askeri birliklerden ilkinin yeri Yozgat olacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Resmen duyuruldu: Tarihi banka geri dönüyor

Resmen duyuruldu: Tarihi banka geri dönüyor

'Bayraklı bizim öz vatanımız'

'Bayraklı bizim öz vatanımız'

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

300 bin uzak galaksi keşfedildi

300 bin uzak galaksi keşfedildi

CHP'de kılıçlar 1 Nisan'a bileniyor

CHP'de kılıçlar 1 Nisan'a bileniyor

'Türkiye'nin sınırlarının korunması için hayati öneme sahip'

'Türkiye'nin sınırlarının korunması için hayati öneme sahip'

Rusya'dan Latin Amerika ülkelerine çağrı: Karşı çıkın

Rusya'dan Latin Amerika ülkelerine çağrı: Karşı çıkın

ABD'de skandal iddia! Binler çocuğa cinsel istismar

ABD'de skandal iddia! Binler çocuğa cinsel istismar
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 65. doğum günü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 65. doğum günü

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

Gümüşhane'de bulunmuştu: 3 bin yıllık freskleri talan ettiler

Gümüşhane'de bulunmuştu: 3 bin yıllık freskleri talan ettiler

İşte DHKP/C'li teröristlerin yakalandığı 'sağır oda'

İşte DHKP/C'li teröristlerin yakalandığı 'sağır oda'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA