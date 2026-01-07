ABD'nin Venezuela siyasetindeki baskısı artıyor: 4 ülkeden isimleri sınır dışı et

ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'e Çin, Rusya, Küba ve İran'dan gelen casusları ve askeri personeli sınır dışı etmesi için baskı uyguladığı iddia edildi.

The New York Times (NYT) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kongre'yi 5 Ocak'ta düzenlenen gizli oturumda Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'den talep edilen konular hakkında bilgilendirdi.

Buna göre Rubio, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro alıkonulduktan birkaç dakika sonra Rodriguez'i aradı.

Görüşme sırasında Rodriguez'in, ülkesinin egemenliğini savunurken aynı zamanda uzlaşmacı bir tutum sergilediği ifade edildi.

Rubio, Rodriguez'den Küba, Rusya, Çin ve İran'dan gelen casuslar ve askeri personelin ülkeden çıkarılmasını isterken bazı diplomatların Venezuela'da kalmasına izin verileceğini belirtti.

Rodriguez'den ABD ile petrol ticaretini yeniden başlatmasını talep eden Rubio, Venezuela geçici yönetiminin ABD'ye karşı düşmanlık beslemesini istemediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Rubio ile Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer, 5 Ocak'ta düzenlenen gizli oturumda ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve gelecek planlarına ilişkin Kongre'yi bilgilendirerek yöneltilen soruları yanıtlamıştı.