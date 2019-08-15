28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5616
  • 6,21
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Satterfield yemin etti

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield, bugün ABD Dışişleri Bakanlığında yemin ederek büyükelçilik görevine resmen başladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Satterfield'ın yemin törenine ilişkin Twitter'dan yazılı bir açıklama yaptı.

Satterfield'in yemin törenine katılmaktan keyif aldığını belirten Pompeo, "Elçi Satterfield, bu pozisyona büyük tecrübe ve bilgi katacak. ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinde çıkarlarımızı temsil edecek Saaterfield'e sahip olduğumuz için şanslıyız." ifadelerini kullandı.

- ABD'NİN EN KIDEMLİ DİPLOMATLARINDAN

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de göreve başlamasının ardından aynı yıl içinde Türkiye'deki görev süresi dolan ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ı Afganistan Büyükelçisi olarak atamıştı. Bass'ın Ankara'dan ayrılmasının ardından yaklaşık 1,5 yıl Türkiye'ye büyükelçi ataması yapılmamıştı. Trump, 1,5 yılın ardından 16 Şubat'ta ABD'nin Ankara Büyükelçiliği için Satterfield'ın adaylığını açıklamıştı. ABD Senatosu da 28 Haziran'da ABD'nin Ankara Büyükelçiliği için daha önce ismi açıklanan Satterfield'ın görevini onaylamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığının en kıdemli kariyer diplomatlarından biri olarak öne çıkan Satterfield, 1980'den beri özellikle Orta Doğu'da birçok farklı görevde bulundu.

Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığında Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar olarak görev yaptığı dönemde Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana sürecine ABD'nin gözlemcisi olarak katıldı.

George W. Bush döneminin Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın Irak'tan sorumlu kıdemli danışmanı olarak görev yapan Satterfield, Lübnan, Suriye, Tunus ve Suudi Arabistan büyükelçiliklerinde de birçok farklı görevde yer aldı.

Bahçelievler´de akılalmaz olay: Kadınların üzerine ağaç devrildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İşte emekli savaş pilotlarının yeni görevi

İşte emekli savaş pilotlarının yeni görevi

'Dünya katliama sessizce tanıklık mı edecek?'

'Dünya katliama sessizce tanıklık mı edecek?'

Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Fenerbahçe'ye golcüler Ada’dan

Fenerbahçe'ye golcüler Ada’dan

Korkutan görüntü: Gök gürlemesi gibi bir sesten sonra oluştuğunu gördüm

Korkutan görüntü: Gök gürlemesi gibi bir sesten sonra oluştuğunu gördüm

PKK’nın açtığı ilk yara 35 yıldır kapanmadı  

PKK’nın açtığı ilk yara 35 yıldır kapanmadı  

Kupanın sahibi Liverpool

Kupanın sahibi Liverpool

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı
 

POPÜLER HABERLER

Feci kaza saniye saniye kamerada

Feci kaza saniye saniye kamerada

Şekli kavuna, tadı muza benziyor! Hasadı başladı

Şekli kavuna, tadı muza benziyor! Hasadı başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA