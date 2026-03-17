  • ABD'nin yeni hedefi Küba! Trump: Yakında bir şeyler yapacağız
Dünya

ABD'nin yeni hedefi Küba! Trump: Yakında bir şeyler yapacağız

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Küba'daki ekonominin işlemediğini ve ülkenin mevcut liderleri yerine 'yeni insanlar gelmesi gerektiğini' ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump ise Küba'nın Rubio ile iletişimde olduğunu ve 'yakında Küba ile ilgili bir şeyler yapacaklarını' söyledi.

AA17 Mart 2026 Salı 23:13 - Güncelleme:
Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i kabulünde gazetecilerin Küba'ya ilişkin sorularını yanıtladı.

Küba'nın önce Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) sonra da Venezuela'dan sübvansiyonlarla ayakta kaldığını söyleyen Rubio, "Artık sübvansiyon almıyorlar, bu yüzden başlarında büyük sorunlar var ve yönetimdeki insanlar nasıl düzelteceğini bilmiyor, bu yüzden yönetime yeni insanlar gelmek zorunda." dedi.

Rubio, Küba ekonomisinin işlemediğini, hükümet sisteminin bununla başa çıkamayacağını ifade ederek, "köklü değişimin" gerektiğine işaret etti.

Küba'ya uygulanan ticaret ambargosunun hafifletilip hafifletilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Rubio, "Sözün özü şu ki ambargo ile adadaki siyasi değişim birbiriyle bağlantılı." diye konuştu.

TRUMP: YAKINDA BİR ŞEYLER YAPACAĞIZ

Trump da Küba'nın Rubio ile iletişimde olduğunu ve "yakında Küba ile ilgili bir şeyler yapacaklarını" söyledi.

Bir yandan ABD'nin 30 Ocak'tan bu yana uyguladığı petrol ambargosu nedeniyle yakıt kriziyle mücadele eden Küba, bir yandan da büyük çaplı elektrik kesintileri yaşıyor.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, ada ülkesinin yaklaşık üç aydır dışarıdan petrol alamadığını belirterek, elektrik sisteminin yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışıldığını söylemişti.

Enerji ve Maden Bakanlığı da dün elektrik sisteminde yaşanan arıza nedeniyle ülke nüfusunun tamamının elektriksiz kaldığını açıklamıştı.

ABD'NİN KÜBA'YA PETROL ENGELİ

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

