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Dünya

ABD'nin yeni seçilen başkanı aşı oldu

ABD başkanlığına seçilen Biden Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısını yaptırdı.

AA21 Aralık 2020 Pazartesi 23:59 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 23:59
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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, kameraların karşısında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırdı.

Biden, Delaware eyaletindeki bir hastanede Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Halkta aşıya karşı güven oluşturmak için aşı olduğunu belirten Joe Biden, "Korkacak hiçbir şey yok" yorumunda bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, cuma günü kameraların karşısında Kovid-19 aşısı yaptırmıştı.

ABD Başkan Donald Trump'ın ne zaman aşı olacağına dair ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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