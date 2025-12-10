ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisine tepki! AB: Amerikalılar bizimle savaşmayı planlıyor

AB Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, kişisel web sitesinde ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisine ilişkin bir değerlendirme yazısı yayımladı. "Amerikalıları asıl endişelendiren şey ne: Avrupa değerleri mi yoksa Avrupa'nın birliği mi?" başlıklı yazısında Kubilius, "ABD'nin yakın zamanda yayımlanan Ulusal Güvenlik Stratejisi, Avrupalı üye devletleri birleştiren bir örgüt olarak Avrupa Birliği'ne karşı takındığı açık düşmanlıkla şaşırtıyor" ifadelerini kullanarak, belgenin Avrupa'nın asla birleşik bir güç haline gelmemesini sağlamaya yönelik jeopolitik bir hamle niteliğini taşıdığını savundu.

AB'nin üst düzey yönetiminden Trump yönetimine şimdiye kadar yapılan en sert eleştiri niteliğini taşıyan yazısında Kubilius, ABD'ye ait strateji belgesinde Avrupa'da demokrasi ve değerlerin gerilemesine ilişkin olarak ortaya konulan endişelerin esasında gerçek kaygılara değil ABD'nin kendi jeopolitik hesaplamalarına dayandığını ileri sürdü. Kubilius, Donald Trump liderliğindeki Amerikan yönetimine ait stratejik belgeyi "AB içindeki birlik, Amerikan çıkarlarına aykırıdır" ifadeleriyle özetledi.

Kubilius, yazısında ABD'nin strateji belgesinde AB üyesi ülkelerin birbirlerine daha fazla entegre olmaları aleyhindeki ifadelere dikkat çekti ve AB'nin birleşik bir güç olmasını engellemek için Avrupa'daki milliyetçi partilerle işbirliği yapılması gerektiğine dikkat çeken bölümlere işaret etti. Kubilius, ABD'nin giderek daha bütünleşmiş bir yapı kazanan Avrupa Birliği'ni Amerikan nüfuzuna potansiyel bir rakip olarak gördüğünü yazdı.

Strateji belgesindeki dünya görüşünü ABD Başkanı Trump'ın meşhur dış ilişkiler ve güvenlik politikaları ideoloğu ve halihazırda Pentagon'da üst düzey bir yetkili olan Elbridge Colby'nin fikirleriyle ilişkilendiren Kubilius, Colby'nin ise ABD'nin savunma statejisini "herhangi bir ülkenin ya da ülkelerden oluşan herhangi bir örgütün, herhangi bir kıtada baskın veya egemen bir konum elde etme olasılığını reddetme stratejik hedefi etrafında inşa etmesi gerektiğini" savunduğuna dikkat çekti.

"AB İÇİNDE BİRLİK, AMERİKAN ÇIKARLARINA AYKIRI"

Kubilius, "Bu nedenle ABD, Asya'da Çin egemenliğine karşı koymaya hazırdır. Aynı şekilde AB'nin daha birleşik bir hale gelme ihtimaline karşı koymaya da hazırdır. Çünkü AB içinde birlik, Amerikan çıkarlarına aykırıdır. Rusya ise çok daha az dikkat gerektirir. Çünkü Colby'nin (Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge A. Colby) değerlendirmelerine göre Rusya, baskın bir güç haline gelemez" dedi.

Kubilius, "Ulusal Güvenlik Stratejisi'nden anlaşıldığı kadarıyla Amerikalılar, Avrupa Birliği ile yani birlik yoluyla sağladığımız güce karşı savaşmayı planlıyor. Çünkü vizyonlarına göre Avrupa Birliği, Amerikan çıkarları için tehdit oluşturabilecek bir süper-devlete dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

"HEM FRANSA HEM DE İNGİLTERE, TARİHİ BİR HATA YAPMAYACAK KADAR İHTİYATLIYDI"

1860'larda Fransa ve İngiltere'nin de o dönemde yeni bir süper devlet olarak ortaya çıkmakta olan Amerikan gücüne karşı savaşmaya hazır olduklarına dikkat çeken Kubilius, "Görünen o ki, hem Fransa hem de İngiltere, tarihi bir hata yapmayacak kadar ihtiyatlıydı ve 20. asır boyunca hem İngiltere'ye hem de Fransa'ya yardımcı olan bu yükselen güce karşı koymaktan imtina ettiler. Umarız ki bugün Amerikan topraklarında da AB'nin yükselen gücüne karşı savaşı engelleyecek kadar ihtiyat mevcuttur" dedi.

ABD'NİN STRATEJİ BELGESİNDE AVRUPA'YA YÖNELİK SERT ELEŞTİRİLERE YER VERİLMİŞTİ

Trump yönetiminin geçtiğimiz hafta yayımladığı 2025 yılı Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde Avrupa ülkelerine yönelik sert eleştiriler yer almış, Avrupa'nın aşırı sağ partileri dizginleme çabaları eleştirilmiş ve bu tür girişimler siyasi sansür olarak nitelendirilmişti.

Belgede Trump yönetiminin "Avrupa'da kendisini demokrasinin temel ilkelerini çiğneyen ve Ukrayna'daki savaşa ilişkin gerçekçi olmayan beklentilere sahip Avrupalı yetkililerle karşı karşıya bulduğu" ifade edilmiş ve Avrupa'nın göç politikalarının da kıtanın kimliğini köklü bir şekilde değiştireceği ve ABD'nin ittifaklarına zarar verebileceği belirtilmişti.

ABD'nin Avrupa'yı kaybetmeyi göze alamayacağı vurgulanan 33 sayfalık strateji belgesinde, "Amacımız Avrupa'nın mevcut gidişatını düzeltmesine yardımcı olmak olmalıdır" denilmişti.