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Dünya

ABD'nin YPG kartı Şam'da masada: Suriye'ye entegre vurgusu

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, YPG'nin -bilinen diğer adıyla SDG- sözde komutanı Mazlum Abdi ve ABD'li üst düzey diplomat Tom Barrack'la Şam'da bir araya geldi. Görüşmede özerk Kürt yönetiminin Suriye'ye entegrasyonu masaya yatırıldı. Öte yandan görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Barrack, Şam yönetimi ile PKK/YPG arasındaki sorunun sürdüğünü söyledi.

AA / IHA9 Temmuz 2025 Çarşamba 22:47 - Güncelleme:
ABD'nin YPG kartı Şam'da masada: Suriye'ye entegre vurgusu
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Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde komutanı Mazlum Abdi Mazlum Abdi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile gerçekleştirdiği üçlü toplantıda, özerk Kürt yönetiminin Suriye devletine entegrasyonu görüşüldü.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde komutanı Mazlum Abdi Mazlum Abdi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile üçlü bir toplantı gerçekleştirdi. Başkent Şam'daki görüşmede, Suriye'deki özerk Kürt yönetiminin Suriye devletine entegrasyonuna yönelik duraklayan çabalar ele alındı. İsmi açıklanmayan SDG yetkilisi, heyetlerin, "özerk yönetim ile Şam'daki hükümet arasındaki ilişki ile ekonomik ve askeri konuları" ele aldığını söyledi.

EŞ-ŞARA, SİLAHLI GRUPLARA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, 13 yıldan fazla süren iç savaşın ardından eski Suriye lideri Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'deki tüm silahlı grupların dağıtılması çağrısında bulunmuştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise mayıs ayında yaptığı açıklamada, özerk Kürt yönetiminin entegrasyonunun geciktirilmesinin "yabancı müdahalelere kapı aralayabileceği ve ayrılıkçı eğilimleri körükleyebileceği" uyarısında bulunmuştu.

BÜYÜKELÇİ BARRACK: ŞAM YÖNETİMİ İLE PKK/YPG ARASINDAKİ SORUN SÜRÜYOR

Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile başkent Şam'da görüşmesi sonrası Associated Press (AP) haber ajansına değerlendirmede bulundu.

SDG adını kullanan PKK/YPG'nin Suriye ordusu içinde ayrı bir blok olarak varlık göstermekte ısrar ettiğine dikkati çeken Barrack, bu durumun taraflar arasında "büyük bir sorun" olmaya devam ettiğini söyledi.

ANLAŞMA

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile 10 Mart'ta bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma tüm Suriye topraklarında ateşkes ilan edilmesini ve Kürt toplumunun devletin ayrılmaz bir parçası olduğunu, vatandaşlık ve anayasa haklarının garanti altına alınmasını öngörüyor.

Anlaşma uyarınca Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivil ve askeri kurumların Suriye devlet yönetimine entegrasyonunu kapsaması bekleniyor.

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