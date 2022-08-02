Abdülhamid Han korkunun fitilini ateşledi! Yunanistan'da kırmızı alarm: Ordu teyakkuzda

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Doğu Akdeniz'de göreve başlaması, Atina ve Rum yönetiminde paniğe neden oldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Atina yönetimi geminin hareketlerini anbean takip ederken, geminin beklenenden 10 gün önce hareket etmesi Yunan ve Güney Kıbrıs medyasının manşetlerine taşındı. İki ülkenin medyasının tek bir ağızdan yaptığı haberde, geminin hareketleri harita üzerinden takip edilerek yayınlanırken, Yunan ordusunun da teyakkuzda olduğunu yazıldı.

Türkiye'nin hakları doğrultusunda yaptığı araştırmaların hukuksuz gösterildiği haberlerde, Ankara'nın uluslararası tepkiyle karşılaşacağı tehdidi savruldu.