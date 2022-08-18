Abdülhamid Han sondaj gemisi 9 Ağustos'ta görevine başladı. Abdülhamid Han'ın görev yerinin belli olmasına rağmen Türkiye'nin devi, Yunanistan'a korku salmaya devam ediyor.

Abdülhamid Han, Yunan basınının gündeminden düşmüyor. Ortaya atılan son senaryoya göre, "Türkiye Akdeniz'de sakin gibi görünüyor. Ancak her an rotasını değiştirebilir."

Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin görevine başlaması. Geminin rotası resmen açıklanmasına rağmen, sürekli yeni iddialar ortaya atılıyor. Yunan basını şimdi de Türkiye'nin 'sakin gibi' görünmeyi tercih ettiğini yazdı. Ta Nea gazetesinin birinci manşetten okurlarına sunduğu haberde Türkiye'nin uluslararası toplumun tepkisinden kaçınmak için 'sakin gibi' görünmeyi tercih ettiğini iddia edildi.

ROTASI DEĞİŞEBİLİR

"Türk sondaj kulesinin rotasını değiştirme riski" başlıklı haberde şu ifadeye yer verildi: "Ankara Doğu Akdeniz'de yüksek yoğunluklu bir senaryoyu şimdilik riske atmaya istekli görünmüyor."

Gazete, geçtiğimiz günlerde de Türkiye'nin terör örgütü FETÖ ve PKK üyelerinin kaçış rotası olan Evros ve ona yakın olan adaların açıklarında da çalışma yapabileceğini öne sürmüştü.

Yunanistan'ın Abdülhamid Han'la ilgili diğer senaryoları şöyleydi:

* Gemi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığı içinde görev yapacak.

* Kıbrıs'ın güneybatısında görev alacak.

* Rodos'un güneyinde faaliyete başlayacak.