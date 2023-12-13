Abdullah: Krizlerin sorumluluğu paylaşılmalı

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cenevre'de düzenlenen "Küresel Mülteci Forumu 2023"te konuşan Kral, birkaç ay önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) Suriyeli mülteciler meselesinin unutulmaması çağrısı yaptığını hatırlattı.

Şimdi de yeni bir sığınmacı krizinin yaşandığını, Gazze'de birçoğu daha önce de mülteci olan 1,9 milyondan fazla kişinin devam eden bombardıman nedeniyle yerinden edildiğini ifade eden Kral Abdullah, şunları kaydetti:

"Gözlerin Gazze'ye çevrildiği bir zamanda uluslararası toplumun artık geçici çözümlerin mümkün olmadığını ve küresel krizlerin sorumluluğunun uzun vadede paylaşılması gerektiğini her zamankinden daha iyi anlaması gerekir.

Ürdün, Gazze'de daha koordineli bir insani müdahale için baskı yapıyor. Filistinli kardeşlerimize ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) mümkün olan desteği sağlıyoruz. Ancak ülkemiz bir yandan mülteci topluluklarına ev sahipliği yapmanın ağır yükünü ve maliyetini taşımaya devam ediyor."

Uluslararası müttefiklerin, bu sorunla baş etmede hayati bir rolünün olduğunu dile getiren Abdullah, Suriyeli mülteci krizine yönelik müdahale planlarının küresel çapta kabul gördüğünü ancak bunun hiçbir zaman tam olarak finanse edilemediğini vurguladı.

Kral Abdullah, bu konuda taahhütlerin yerine getirilmesi için gerekli olan uluslararası finansman desteğinin giderek azaldığını ve bu yıl en düşük seviyeye gerilediğini ifade etti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İsviçre ev sahipliğinde Cenevre'de bugün başlayan "Küresel Mülteci Forumu 2023" 15 Aralık'ta sona erecek.