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Dünya

Abdullahiyan, Hizbullah lideri Nasrallah ile bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile Filistin, Lübnan ve bölgedeki gelişmeler hakkında görüştü.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 12:14 - Güncelleme:
Abdullahiyan, Hizbullah lideri Nasrallah ile bir araya geldi
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Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Hizbullah lideri Nasrallah ile bir araya geldi.

Filistin ve Lübnan'daki son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, bölgedeki durum, olayların gidişatına ilişkin mevcut olanaklar ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırganlığının durdurulması için gösterilen çabalar ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, dün gittiği Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Necib Mikati'nin yanı sıra Filistin İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale ve Hamas'ın Arap ve İslam Dünyasıyla İlişkiler Ofisi Başkanı Halil el-Hayye ile de bir araya gelmişti.

Abdullahiyan, Beyrut ziyaretinden sonra Katar'a hareket edecek.

  • iran dışişleri
  • hüseyin emir abdullahiyan
  • hasan nasrallah

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