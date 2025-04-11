ABD'ya Orta Doğu'ya yeni savaş gemisi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) X sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Açıklamada, "USS Carl Vinson savaş gemisinin, USS Harry S. Truman savaş gemisi ile birlikte ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sorumluluk sahasında görev yaptığı" belirtildi.

ABD'li bir yetkili, 22 Mart'ta Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, ABD'nin, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarını artırmasıyla birlikte, gelecek ay bölgede iki uçak gemisi bulundurmayı planladığını söylemişti.

Yetkili, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Pasifik Okyanusu'nda görevde olan "USS Carl Vinson" savaş gemisinin Orta Doğu'ya doğru yola çıkarılması talimatı verdiğini, Kızıldeniz'de görevi süren "USS Harry S. Truman" savaş gemisinin de en az bir ay daha Orta Doğu'da tutulması emrini perşembe günü imzaladığını aktarmıştı.

- YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı paylaşımda, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husi yönetiminin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin 15 Mart'tan bu yana Yemen'e yönelik saldırıları sonucu 107 sivilin yaşamını yitirdiğini, 223 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.