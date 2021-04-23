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Dünya

ABD'ye 24 Nisan çağrısı! ''Türkiye'ye karşı atılan adımı bize karşı atılmış sayarız''

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, 24 Nisan'da 1915 olaylarının ABD yönetimince dile getirileceği haberlerine ilişkin, 'Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye karşı atılan adımın Azerbaycan'a, Azerbaycan'a karşı atılan adımın da Türkiye'ye karşı atılmış olacağını defalarca vurguladı. ABD yönetiminin tarihi bir hata yapmayacağını umuyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA23 Nisan 2021 Cuma 15:00 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 15:05
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Hacıyev, Azerbaycan Devlet Haber Ajansına (AZERTAC) yaptığı açıklamada, 1915 olaylarına ilişkin sözde ve sahte Ermeni iddialarının tanıtılması girişimlerine her zaman karşı çıktıklarını belirtti.

Sözde "soykırım"ın tanınmasının, tarihin sahteleştirilmesi anlamına geldiğini, tarihin tarihçiler tarafından araştırılması gerektiğini vurgulayan Hacıyev, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Azerbaycan'ın bunu şiddetle kınayacağını bildirdi.

Hacıyev, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye karşı atılan adımın Azerbaycan'a, Azerbaycan'a karşı atılan adımın da Türkiye'ye karşı atılmış olacağını defalarca vurguladı. ABD yönetiminin tarihi bir hata yapmayacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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