İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2025 Çarşamba / 7 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9538
  • EURO
    37,3696
  • ALTIN
    3304.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'ye ait 2 adet F-35 savaş uçağı Japonya'ya acil iniş yaptı
Dünya

ABD'ye ait 2 adet F-35 savaş uçağı Japonya'ya acil iniş yaptı

ABD ordusuna ait 2 adet F-35 tipi savaş uçağının, Japonya'nın Ehime eyaletindeki Matsuyama Havaalanı'na acil iniş yaptığı bildirildi. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı.

IHA5 Şubat 2025 Çarşamba 09:07 - Güncelleme:
ABD'ye ait 2 adet F-35 savaş uçağı Japonya'ya acil iniş yaptı
ABONE OL

Dünya genelinde ardı ardına meydana gelen sivil ve askeri havacılık kazaları güvenlik endişelerine neden olurken, bu kez Japonya'nın Ehime eyaletinde endişeli anlar yaşandı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, ülkenin Yamaguchi eyaletindeki Iwakuni Hava Üssü'ne bağlı olan ABD'ye ait 2 adet F-35 savaş uçağı, yakıtlarının tükenmesi üzerine yerel saat ile 12.05'te Matsuyama Havaalanı'na acil iniş yaptı. Olay nedeniyle yaralanan kimsenin olmadığı açıklanırken, bir yolcu uçağının Matsuyama Havaalanı'na inişinde gecikme yaşandığı kaydedildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.