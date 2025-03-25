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  • ABD'ye ait 2 Osprey tipi uçak Japonya'ya acil iniş gerçekleştirdi
Dünya

ABD'ye ait 2 Osprey tipi uçak Japonya'ya acil iniş gerçekleştirdi

ABD ordusuna ait Osprey tipi 2 uçak, Japonya'nın Matsumoto Havaalanı'na ardı ardına acil iniş yaptı. Havaalanı pisti geçici olarak uçak trafiğine kapatılırken, bazı uçuşlarda aksamalar yaşandı.

IHA25 Mart 2025 Salı 12:46 - Güncelleme:
ABD'ye ait 2 Osprey tipi uçak Japonya'ya acil iniş gerçekleştirdi
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ABD ordusuna ait Osprey tipi 2 uçak, Japonya'nın Nagano eyaletindeki Matsumoto Havaalanı'na ardı ardına acil iniş yaptı. Havaalanı yönetiminden edinilen bilgilere göre, inişler yerel saat ile 15.00 ve 15.30 sıralarında gerçekleşti. Okinawa eyaletindeki Futenma Hava Üssü'ne bağlı olan uçaklardan ikincisinin kısa süre sonra yeniden havalandığı aktarıldı. Olay nedeniyle havaalanı pistinin yaklaşık 1.5 saat uçak trafiğine kapatıldığı ve bazı uçuşlarda aksamalar yaşandığı belirtildi. Acil inişlerin nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

  • Osprey uçak acil iniş
  • Matsumoto Havaalanı
  • ABD ordusu

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