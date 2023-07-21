İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2023 Cuma / 4 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9347
  • EURO
    30,012
  • ALTIN
    1697.62
  • BIST100
    6652.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD'ye ait askeri dron ormanlık alana düştü

Polonya Savunma Bakanlığı, ABD'ye ait askeri dronun, ülkenin güneybatısında ormanlık alana düştüğünü açıkladı.

21 Temmuz 2023 Cuma 15:28 - Güncelleme:
ABD'ye ait askeri dron ormanlık alana düştü
ABONE OL

Polonya Savunma Bakanlığı'nın dün öğleden sonra gerçekleşen olaya ilişkin açıklamasında, eğitim sırasında dronla iletişimin koptuğu belirtildi.

Dronun ormanlık alanda düştüğü ifade edilen açıklamada, olayda yaralı veya hasar olmadığı duyuruldu.

Polonya medyasına konuşan bir görgü tanığı, ülkenin güneybatısındaki Trzebien köyü yakınlarındaki ormanlık alana bir cismin düştüğünü görmesinin ardından itfaiyeye haber verdiğini aktardı.

PATLAMA YAŞANMADI

Polonya Haber Ajansına (PAP) konuşan itfaiye sözcüsü Piotr Pilarczyk ise itfaiyeden önce ordunun olay yerine vardığını söyledi.

Pilarczyk, kanadı yaklaşık 8 metre genişliğindeki dronun düşmesinin ardından patlama meydana gelmediğini kaydetti.

Savunma Bakanlığı, Associated Press'e gönderdiği e-postada, dronun ABD tarafından toplandığının bilgisimi verdi.

Polonya'nın farklı bölgelerinde yaklaşık 10 bin 500 ABD askeri birliğinin olduğu biliniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.