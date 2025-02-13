İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2025 Perşembe / 15 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,1026
  • EURO
    37,7541
  • ALTIN
    3385.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman, Beşiktaş-M adlı ticari gemi ile çarpıştı
Dünya

ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman, Beşiktaş-M adlı ticari gemi ile çarpıştı

ABD Donanmasına ait USS Harry S. Truman adlı uçak gemisi Mısır açıklarında Beşiktaş-M adlı yük gemisiyle çarpıştı.

IHA13 Şubat 2025 Perşembe 20:58 - Güncelleme:
ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman, Beşiktaş-M adlı ticari gemi ile çarpıştı
ABONE OL

Mısır'ın Port Said kenti yakınlarında ABD Donanmasına ait USS Harry S. Truman adlı uçak gemisi, dün Beşiktaş-M adlı yük gemisiyle çarpıştı. Donanma tarafından yapılan açıklamada, "Çarpışma Harry S. Truman'ı tehlikeye atmamış olup, herhangi bir su baskını ya da yaralanma rapor edilmedi. İtici güç sistemleri etkilenmemiştir, güvenli ve istikrarlı bir durumdadır. Olay soruşturma altındadır" dedi.

KIZILDENİZ'DE GÖREV YAPIYOR

USS Harry S. Truman, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından ticari ve askeri gemilere yönelik başlatılan saldırıları engelleme misyonunun bir parçası olarak geçtiğimiz sene aralık ayından bu yana Kızıldeniz'de görev yapıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.