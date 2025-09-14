ABD'ye ''askeri provokasyon'' suçlaması... Balıkçı teknesinde arama yapıldı

Venezuela hükümeti, ABD Donanmasına ait "Jason Dunham" muhribinin balıkçı teknesine yasa dışı müdahale ettiğini bildirdi.
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, devlet kanalı VTV'de okuduğu bildiride ABD'yi "savaş kışkırtması" ve "askeri provokasyon"la suçladı.
Savaş gemisinden inen 18 silahlı askerin savunmasız balıkçı teknesini işgal ettiği kaydedilen bildiride, teknenin La Blanquilla Adası açıklarında, Venezuela'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (ZEE), kıyıdan 48 deniz mili uzaklıkta avlandığı belirtildi.
Bu olayın Washington'daki bazı siyasi çevrelerin utanç verici tutumunu yansıttığı savunulan bildiride, "Venezuela hükümeti, ABD'ye Karayipler'in güvenlik ve barışını tehlikeye atan bu tür eylemleri derhal durdurma çağrısı yapıyor. Caracas yönetimi, ABD halkına bu manevraların ciddiyetini kavramaları ve askerlerinin açgözlü bir elitin çıkarları uğruna feda edilmesine karşı çıkmaları çağrısında bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkesinin ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.